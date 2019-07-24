مقتل جندي كرواتي وجرح اثنين آخرين في هجوم لطالبان في كابول

أفادت مصادر "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" بـ"مقتل جندي كرواتي وجرح آخرَين، في هجوم انتحاري لـ"حركة طالبان" بسيارة مفخّخة استهدف آليتهم في العاصمة الأفغانية كابول".
وكان وزير الدفاع الكرواتي دمير كرستيسفيتش، قد أعلن في وقت سابق، أنّ "حياة جندي بخطر جراء هجوم انتحاري استهدف عربة عسكرية كانت تقلّ ثلاثة جنود".
وتنشر كرواتيا قرابة 100 جندي في أفغانستان ضمن بعثة الحلف الأطلسي "الدعم الحازم" الّتي يقدّم جنود الائتلاف من خلالها المساعدة في التدريب والاستشارة للشركاء المحليين. وقد تكثّفت أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة في أفغانستان.
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