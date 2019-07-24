مقتل جندي كرواتي وجرح اثنين آخرين في هجوم لطالبان في كابول

أفادت مصادر "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" بـ"مقتل جندي كرواتي وجرح آخرَين، في هجوم انتحاري لـ"حركة ​طالبان​" بسيارة مفخّخة استهدف آليتهم في العاصمة الأفغانية ​كابول​".

وكان وزير الدفاع الكرواتي دمير كرستيسفيتش، قد أعلن في وقت سابق، أنّ "حياة جندي بخطر جراء هجوم انتحاري استهدف عربة عسكرية كانت تقلّ ثلاثة جنود".

وتنشر ​كرواتيا​ قرابة 100 جندي في ​أفغانستان​ ضمن بعثة ​الحلف الأطلسي​ "الدعم الحازم" الّتي يقدّم جنود الائتلاف من خلالها المساعدة في التدريب والاستشارة للشركاء المحليين. وقد تكثّفت أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة في أفغانستان.