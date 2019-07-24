إلغاء جلسة مجلس الأمن الخاصة بسوريا بسبب إصابة بيدرسون بعينه

أعلن نائب الأمين العام للأمم المتحدة ​فرحان حق​، عن إلغاء جلسة ​مجلس الأمن الدولي​ حول ​الشرق الأوسط​، التي تناقش فيها الأوضاع في ​سوريا​، والتي يحضرها المبعوث الخاص للأمين العام غير بيدرسون، بسبب إصابة في عينه.

وقال حق لوكالة "​سبوتنيك​" موضحاً سبب إلغاء الجلسة "لأن المبعوث الخاص لن يكون قادرا على الحضور غداً".

ووفقا له من المتوقع أن يتعافى بيدرسون قريباً، ومع ذلك وفقا لتوصيات الأطباء فيتوجب عليه الحد من أنشطته ولا يجب عليه السفر لبعض الوقت.