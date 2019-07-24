توسك يؤكد ضرورة معرفة تفاصيل خطة جونسون لبريكست

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بروكسل: هنأ رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون على توليه منصبه الأربعاء، لكنه سارع للتأكيد أن الاتحاد الأوروبي يريد معرفة "تفاصيل" خطته لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

وكتب توسك "نيابة عن المجلس الأوروبي، أود أن اقدم لك التهنئة على تعيينك رئيسا لوزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية". وأضاف في رسالة مقتضبة "أتطلع إلى لقائك لمناقشة تعاوننا بالتفصيل".

ولا يخفي توسك، الذي يمثل مجلسه قادة دول الاتحاد الأوروبي ال28، استغرابه لقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولعب دورا مهما في تأجيل موعد بريكست أملا في أن تغير لندن رأيها.

إلا أن جونسون أكد أن بريطانيا ستغادر في 31 تشرين الأول/أكتوبر سواء تم التفاوض على اتفاق خروج جديد أم لا.

