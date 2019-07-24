“سامحيني” يودع المغاربة.. نهاية “حكاية فريدة” عاشها المغاربة 8 سنوات

بعد عرضه طيلة سنوات في المغرب، ثبت اليوم الحلقة اﻷخيرة، من المسلسل التركي المدبلج سامحيني، عشية اليوم الأربعاء، على القناة الثانية.

ووصل المسلسل الشهير لحلقته 1728، ليسدل الستار على أحداث عاش تفاصيلها جمهور المسلسل الواسع على مدى 8 سنوات.

وانطلق بث المسلسل سنة 2011، وحقق نسبة مشاهدة عالية، بل كان يحتكر صدارة البرامح الأكثر مشاهدة على القنوات المغربية في غالبية الاحصائيات الخاصة بالسنوات الثمانية التي عرض فيها.

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ويعالج المسلسل التركي قضايا مجتمعية قي قالب درامي، تتخلله كوميديا في بعض الأحيان، ويحكي قصة عائلتين يولع أبناء بعضها بحب الآخر، ولكن تقف في وجهها الكثير من المصاعب والعراقيل والمشاكل، تؤدي بهما أحيانا إلى الإفتراق، ولكن بتفكير صائب وحكيم، يتخلصان من كل الأمور السلبية.

ويؤدي أدوار الحبيبين النجمة شيماء كوركماز بدور فريدة، والممثل مراد داناجي بدور وليد.