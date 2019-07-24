هشام الدميعي يقدم استقالته من تدريب أولمبيك آسفي

قدم الإطار الوطني هشام الدميعي، اليوم الأربعاء، استقالته من تدريب فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، بعد موسم واحد على التحاقه بالفريق.

وأكد مسؤول بارز في النادي المسفيوي، في اتصال هاتفي لـ”اليوم24″، أنه توصل برسالة من الكاتب العام للفريق، يخبره فيها بتقديم الدميعي لاستقالته من الإشراف على تداريب النادي دون أن يكشف عن الأسباب الكامنة وراء ذلك.

وتعاقد فريق أولمبيك آسفي الصيف الماضي، مع المدرب صاحب 48 عاما، الذي قاد الأولمبيك لتحقيق نتائج جيدة في منافسات البطولة الاحترافية، خلال موسمها المنصرم.

وتمكن الدميعي من إنهاء جدول الترتيب في المركز الرابع، برصيد 45 نقطة، وهو المركز الذي أهل ممثل جهة عبدة للمشاركة في النسخة القادمة من البطولة العربية للأندية، والتي ستحمل اسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال.