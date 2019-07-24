الحموشي يستقبل حجاج الأمن الوطني ويحثهم على تقديم صورة مشرفة عن بلدهم-صور

ككل سنة، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبالتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، صباح اليوم، حفل استقبال ل171 حاجة وحاج، من موظفي ومتقاعدي المصالح الأمنية المغربية، المستفيدين من عملية الحج برسم السنة الجارية.

وحرص المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، في كلمة له، على هامش الحفل، على توجيه المستفيدين من عملية الحج، إلى ضرورة تقديم صورة مشرفة عن بلدهم و المؤسسة التي ينتمون إليها، عبر تحليهم بقيم التكافل الاجتماعي، ومبادئ الإنسانية السمحة، خلال أداء مناسك هذه الفريضة الدينية.

وأفاد بلاغ للمديرية الأمن الوطني، أن 171 من موظفي ومتقاعدي المصالح الأمنية المغربية، سيستفيدون من تغطية شاملة ومواكبة مباشرة لكافة الالتزامات والمصاريف والإجراءات التنظيمية المتعلقة بأداء هذه الشعيرة الدينية.

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ويندرج تنظيم عملية الحج السنوية، ضمن الخدمات الاجتماعية لمصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني على تقدمها لفائدة موظفيها وعائلاتهم، العاملين منهم والمتقاعدين، اعترافا بالجهود والتضحيات التي يبذلونها في مهامهم المرتبطة بأمن الوطن والمواطنين.