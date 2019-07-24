اعتقال أربعة أشخاص على خلفية سرقة سائحتين إسبانيتين نواحي طنجة

تمكنت عناصر الدرك الملكي، أمس الثلاثاء، نواحي طنجة، من اعتقال 4 أشخاص على خلفية اعتراضهم سبيل سائحتين إسبانيتين، نهاية الأسبوع الماضي، على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين تهدارت، وأصيلة.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن المشتبه فيهم اعتقلوا، بعد التحريات، التي قامت بها عناصر المركز المؤقت للدرك الملكي أحد الغربية بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية طنجة، وبعد عرضهم على الضحيتين، اللتين تعرفتا عليهما بسرعة، اعترفوا باقترافهم للسرقة.

وكانت السائحتان قد تعرضتا للسرقة، يوم الأحد الماضي، من طرف مجهولين، وتم نشل هاتفيهما، ومبلغ مالي بالأورو، يعادل 15000 درهم مغربية، قبل أن يتم اعتقال المشتبه فيهم في منطقة أحد الغربية.