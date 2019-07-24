بعد كلمة جونسون.. أوروبا تتساءل عن خططه بشأن بريكست

هنأ رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، على توليه منصبه، الأربعاء، لكنه سارع للتأكيد أن الاتحاد الأوروبي يريد معرفة "تفاصيل" خطته لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

وكتب توسك "نيابة عن المجلس الأوروبي، أود أن أقدم لك التهنئة على تعيينك رئيساً لوزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية".

وأضاف في رسالة مقتضبة "أتطلع إلى لقائك لمناقشة تعاوننا بالتفصيل".

ولا يخفي توسك، الذي يمثل مجلسه قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ28، استغرابه لقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولعب دوراً مهماً في تأجيل موعد بريكست أملاً في أن تغير لندن رأيها.

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إلا أن جونسون أكد أن بريطانيا ستغادر في 31 أكتوبر/تشرين الأول، سواء تم التفاوض على اتفاق خروج جديد أم لا.

وتسلم بوريس جونسون رسمياً، الأربعاء، منصبه رئيساً لوزراء بريطانيا، غداة فوز ساحق على خصمه وزير الخارجية جيريمي هانت.

ووصل جونسون إلى قصر باكينجهام بعد الظهر للقاء الملكة إليزابيث الثانية، وتلقّي التكليف الملكي بتشكيل الحكومة.

وخصص رئيس الوزراء فترة الصباح لينهي العمل على تشكيل حكومته التي من المفترض أن يعلن عن أبرز أسماء أعضائها، مساء اليوم.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، بأن بلاده ستخرج في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه لم يستبعد فكرة الخروج أيضاً دون اتفاق.

وقال جونسون، في كلمة له عقب تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء، إنه سيبرم اتفاقاً جديداً لبريكست، آملاً في تقوية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأن تكون قائمة على الصدق.