الجيش الليبي: قطر دربت إرهابيين في بنغازي ودرنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، إن قطر متورطة في دعم وتمويل الإرهاب بالبلاد، مؤكداً أن القطريين دربوا إرهابيين في بنغازي ودرنة.

المتحدث باسم الجيش الليبي أكد في مؤتمر صحفي عقد في بنغازي، أن "قطر لاعب بالوكالة في ليبيا، وهي تمثل كومبارس لمخابرات دول أخرى ستسقط عنها الأقنعة قريباً".



وأشار المسماري إلى أن الجيش الليبي يمتلك "وثائق سرية ومخاطبات دبلوماسية قطرية لإرسال دعم 250 ألف دولار كمنحة لأعضاء المؤتمر الوطني من المتطرفين في ليبيا بما فيهم خالد المشري"، مطالباً "بتصنيف يوسف القرضاوي كإرهابي، لأن فتاويه كفرت جميع جنود الجيش الليبي".



وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي خلال المؤتمر، أن قطر متهمة وضالعة في كل الاغتيالات والاستهدافات في ليبيا، كاشفاً عن وجود تنظيم يدعى "الدب الأسود" تركزت مهمته على تنفيذ العمليات الإرهابية في بنغازي، مشدداً على أن الدوحة حاولت ضرب الجيش المصري عبر استهدافه بالعناصر الإرهابية انطلاقاً من ليبيا لكن تم التصدي لهذا المشروع.