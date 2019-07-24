ولي عهد أبوظبي يشهد توقيع 9 مذكرات تفاهم مع الرئيس الإندونيسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، مراسم تبادل مذكرات تفاهم تهدف إلى تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في العديد من القطاعات.

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