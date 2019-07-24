الجيش الليبي: فرار المليشيات المسلحة من محاور بطرابلس

كشف الجيش الليبي، الأربعاء، النقاب عن فرار المليشيات الإرهابية المسلحة من محور الزطارنة جنوبي العاصمة طرابلس، بعد قتال شرس أسفر عن مقتل اثنين منهم.

وأصدر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بيانا، الأربعاء، جاء فيه: "قوات الجيش الليبي دخلت مقر الجوازات في منطقة صلاح الدين (جنوبي طرابلس)، وسط أنباء عن هروب المليشيات وترك ذخائرهم داخل المقر".

وأضاف البيان أن عنصرين تابعين للمليشيات قُتلا، وجرح آخرون خلال قتال في محور الزطارنة، وفرار المليشيات وتقهقرها، مشيرا إلى وصول رتل مدجج بالأسلحة الثقيلة تابع للقوات المسلحة الليبية لمدينة مزده جنوبي العاصمة".

وكان الجيش الليبي أعلن، الإثنين، عن انشقاقات جديدة في صفوف المليشيات المسلحة، وفرارها من محاور القتال في العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان: "إن عددا كبيرا من أفراد المليشيات فروا بآلياتهم وهربوا من مواجهة قواتنا المسلحة، متجهين إلى الطريق الساحلي خارج العاصمة".

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وأكد البيان بدء الانشقاقات في العاصمة طرابلس، داعيا قوات الجيش الوطني للاستيلاء على الآليات والأسلحة من المليشيات الهاربة داخل طرابلس، ومنعها من الوجود بين المنازل والأحياء.

وأعلنت الكتيبة "185 مشاة" بقيادة العقيد محمد مفتاح الغدوي، في وقت سابق، انشقاقها عن المليشيات المسلحة والقوات التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، وانضمامها بمعداتها العسكرية ومقاتليها إلى صفوف الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وجاء هذا عقب إعلان مديريات أمن النواحي الأربع في ليبيا: "سوق الخميس امسيحل، سوق السبت، السبيعة - سيدي السايح، قصر بن غشير"، انشقاقها عن حكومة الوفاق غير الدستورية، وتبعيتها لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة.

وحدث الأمر نفسه مع مديرية الأمن في مدينة صبراتة، التي أعلنت منذ أسابيع انشقاقها عن حكومة الوفاق وانضمامها إلى الحكومة الليبية المؤقتة وإعلان دعمها لقوات الجيش الوطني.

ويخوض الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية ضد المليشيات منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي، بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات وجماعة الإخوان (مصنفة إرهابية) .