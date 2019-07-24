الرئيس الجزائري المؤقت يقيل قائد الدرك الوطني

أقال الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، الأربعاء، العميد غالي بلقصير قائد الدرك الوطني، دون تقديم أسباب.

وذكر التلفزيون الجزائري الحكومي أن بن صالح وقع مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين العميد عبدالرحمن عرعار قائدا جديدا للدرك الوطني.

وسبق للعميد عرعار أن تولى "رئاسة أركان" الدرك الجزائري منذ 12 يوليو 2018، وعين قبلها قائدا جهويا للدرك بمحافظة البليدة (وسط الجزائر).

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وخلال أسبوع واحد، أقال الرئيس الجزائري المؤقت 7 من كبار قادة الجيش، 6 منهم الإثنين الماضي دون تقديم أسباب لهذه القرارات التي تعد الأكبر منذ صيف 2018.

وأقال بن صالح قادة النواحي العسكرية الثانية والرابعة والسادسة، ونواب قادتي الناحيتين العسكريتين الثالثة والرابعة، بالإضافة إلى قائد الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة "بشرشال" في محافظة تيبازة (شرق العاصمة).

وتم تعيين كل من: العقيد نصير بورحمة قائدا جديدا للناحية العسكرية الثانية (الواقعة بمحافظة وهران غرب الجزائر)، والعميد عمار زعيمي قائدا جديدا للناحية العسكرية الرابعة واللواء محمد الطيب بركاني نائبا له (الواقعة بمحافظة ورقلة في الجنوب الشرقي للبلاد)، والعقيد موسى سعادو قائدا جديدا للناحية العسكرية السادسة (محافظة تمنراست في أقصى الجنوب الجزائري)، واللواء فضيل ناصر الدين نائب الناحية العسكرية الثالثة (محافظة بشار في جنوب غرب البلاد).

بالإضافة إلى تعيين اللواء سليم قريد قائدا جديدا للأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة "شرشال" خلفا للواء بلقاسم بوعافية.