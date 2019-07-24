انت الان تتابع بعد تعيينه رسميا.. جونسون يتعهد بإتمام بريكست في موعده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون

بعد استلامه وثيقة التعيين من يد الملكة إليزابيث الثانية، أصبح بوريس جونسون، زعيم حزب المحافظين والسياسي المثير للجدل رسميا رئيسا للوزراء في بريطانيا. جونسون تعهد بتنفيذ بريكست موعده سواء باتفاق أو بدون اتفاق .

تسلم بوريس جونسون رسيما رئاسة وزراء بريطانيا اليوم الأربعاء (24 تموز/ يوليو 2019). وقال قصر باكنغهام في بيان: "استقبلت الملكة فخامة النائب بوريس جونسون بعد ظهر اليوم وطلبت منه تشكيل حكومة جديدة. قبل السيد جونسون عرض جلالتها وقبل يديها على تعيينه رئيسا للحكومة واللورد الأول للخزانة".

وقبل ذلك، قدمت رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها تيريزا ماي رسميا استقالتها للملكة اليزابيث الثانية. ووصلت ماي إلى قصر باكينغهام بعد أن كانت قد حضت في وقت سابق جونسون على إنجاز بريكست "بطريقة تصب في صالح المملكة المتحدة بأسرها"، ما يلمح إلى الانقسامات العميقة التي تسببت بها هذه المسألة في البلاد.

ووعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون الناخبين بألا تكون هناك "مبررات أو أعذار" بشأن خطته لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر، باتفاق أو بدون اتفاق مع الأسرة الأوروبية.

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وقال جونسون للصحفيين خارج مقر الحكومة البريطانية "داونينغ ستريت" بعد فترة وجيرة من لقاء الملكة إليزابيث الثانية للحصول على التكليف بتشكيل حكومة جديدة "وسنبرم اتفاقا جديدا، اتفاقا أفضل .. قائما على التجارة الحرة". وأكد "أنا واثق أننا يمكن أن نتوصل إلى اتفاق (بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي)".

وأضاف جونسون أنه ينبغي على بريطانيا أيضا أن "تستعد للاحتمال البعيد، وهو أن ترفض بروكسل التفاوض مجددا" بشأن الاتفاق، الأمر الذي يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

ويدخل جونسون إلى داوننغ ستريت وسط أوضاع هي الأخطر في تاريخ بريطانيا منذ انتهاء الحرب العالمية، إذ تشهد انقساما بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي وتضعفها أزمة سياسية استمرت على مدى ثلاث سنوات منذ الاستفتاء على الخروج من التكتل.