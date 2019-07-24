الان تتابع رئيس الوزراء البريطاني يعين مسلما وزيرًا للمالية في حكومته الجديدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عين رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، ساجد جاويد وزيرا للمالية.
ويبدأ جونسون اليوم تعيين أفراد حكومته بعد أسابيع من تفقد الطامحين في منصب بالحكومة الجديدة من بين أعضاء حزب المحافظين.
ساجد جاويد (5 ديسمبر 1969) هو سياسي بريطاني من أصول باكستانية، وعضو في حزب المحافظين البريطاني ومدير سابق في دويتشه بنك. تم تعيينه في منصب وزير الداخلية في 30 أبريل 2018، عقب استقالة آمبر رود آمبر رود بسبب فضيحة ويندروش.
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