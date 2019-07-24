استقالة وزير الخارجية البريطاني بعد تولي منافسه رئاسة الحكومة

جدة - عمرو شويل لندن - الخليج 365

قال وزير خارجية بريطانيا جيريمي هنت اليوم الأربعاء إنه استقال من الحكومة بعد أن طلب منه بوريس جونسون رئيس الوزراء الجديد ومنافسه السابق على المنصب تولي حقيبة وزارية جديدة.

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وأضاف هنت “تشرفت بأداء عملي بوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث لكني أتفهم حاجة رئيس الوزراء الجديد لاختيار فريقه”.

وكتب هنت على حسابه على تويتر “حان الوقت للعودة إلى الصفوف الخلفية والتي سأدعم منها رئيس الوزراء بشكل كامل”.

وترك عدد من الوزراء في حكومة تيريزا ماي مناصبهم أو أقيلوا منها منذ تولي جونسون منصبه في وقت سابق اليوم الأربعاء متعهدا بالخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر تشرين الأول بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق من عدمه.