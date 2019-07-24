الان تتابع مصدر قضائي مصري: تقرير الطب الشرعي رجح مقتل الشاب الفلسطيني #زكي_مبارك وليس انتحاره والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 37 دقيقة - 8:44 م, 24 يوليو 2019 م التعليقات: 0 رجح تقرير الطب الشرعي مقتل الشاب الفلسطيني زكي مبارك وليس انتحاره، وفقا لمصدر قضائي مصري لـ”العين الإخبارية”. وقال المصدر: “آثار الحبل علي رقبة القتيل الفلسطيني حدثت بعد الوفاة”.

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