الان تتابع الجيش الليبي: تدخلات قطر في الصومال تؤكد أنها أصبحت ذراعا رسميا للإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 41 دقيقة - 8:40 م, 24 يوليو 2019 م التعليقات: 0 أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، أن لديهم وثائق سرية ومخاطبات دبلوماسية قطرية لإرسال دعم 250 ألف دولار كمنحة لأعضاء المؤتمر الوطني من المتطرفين في ليبيا بما فيهم خالد المشري، مضيفا: “قطر مهدد أمني للاستقرار في ليبيا والمجتمع الدولي”. وقال: نطالب بتصنيف القرضاوي كإرهابي لإن فتاويه كفرت جميع جنود الجيش الليبي”، وأضاف: “تدخلات قطر في الصومال تؤكد أنها أصبحت ذراعا رسميا للإرهاب”.

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