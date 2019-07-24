الان تتابع عاجل .. القوات المسلحة السودانية: المحاولة الانقلابية شارك فيها عدد من قيادات الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني لسد الطريق على الحل السياسي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:02 م, 24 يوليو 2019 م التعليقات: 0 كشف الجيش السوداني في بيان له عن محاولة انقلابية شارك فيها رئيس هيئة الأركان. وقالت القوات المسلحة السودانية، إن المحاولة الانقلابية شارك فيها عدد من قيادات الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. القوات المسلحة السودانية: المحاولة الانقلابية شارك فيها عدد من قيادات الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني لسد الطريق على الحل السياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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