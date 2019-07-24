الان تتابع “بوينج”: قد نوقف إنتاج 737 أو نخفضه إذا تأخرت عودتها للتحليق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:35 م, 24 يوليو 2019 م التعليقات: 0 بوينج 373 ماكس قال الرئيس التنفيذي لشركة بوينج، إن الشركة قد توقف إنتاج 737 أو تخفضه إذا تأخرت عودتها للتحليق.

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