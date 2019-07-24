تونس .. الحكومة تجري تغير عددًا من المحافظين قبل أشهر من الانتخابات‎

أجرت الحكومة التونسية، يوم الأربعاء، تغييرات على رأس عدد من المحافظات، قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية والرئاسية .

وبحسب موقع إرم نيوز، فقد شملت هذه التغييرات عددًا من المحافظين الذين تعرضوا لانتقادات مؤخرًا؛ بسبب ضعف أدائهم وبسبب فشلهم في حل عدد من الإشكالات الاجتماعية في محافظاتهم.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية في تونس أن رجاء الطرابلسي أصبحت محافظة منوبة، ومحمد سشمة محافظًا في القصرين، وعبدالفتاح شقشوق محافظًا في المهدية، ومحمد بورقيبة محافظًا في القيروان .

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغها أنه ستتمّ دعوة المحافظين الذين تمّ إنهاء تكليفهم إلى القيام بمهام أخرى.

ويؤكّد مراقبون أن توقيت إجراء هذه التغييرات، قبل أشهر قليلة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية، يأتي في سياق التخلي عن كل المحافظين الذين يمكن أن يكون أداؤهم ضعيفًا أثناء الفترة الانتخابية، أو كل من يمكن أن يكون عنصرًا معطّلًا.

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ويرى المحلّل السياسي محمد صالح العبيدي أن تغيير المحافظين في هذا التوقيت بالذات له دلالات كبرى .

وأشار محمد صالح العبيدي في تصريح لموقع إرم نيوز، أن الشكوك تحوم حول إمكانية استخدام بعض المحافظين لدعم حزب تحيا تونس، وهو حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في الانتخابات القادمة .

الجدير بالذكر أن الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس سيتم إنجازها نهاية السنة الحالية .