الجيش السوداني يكشف رسمياً تفاصيل محاولة الإنقلاب

كشف الجيش السوداني، رسمياً تفاصيل محاولة الإنقلاب التي أحبطها المجلس الإنتقالي العسكري في البلاد .

وقال بيان صادر عن الجيش، اليوم الأربعاء، أن هذه المحاولة، شارك فيها رئيس أركان الأركان المشتركة، الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد وتم التحفظ عليهم وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم.

وأوضح أن هدف المحاولة الانقلابية الفاشلة هو إجهاض ثورة الشعب المجيدة وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني .

وأعتقل المجلس العسكري الانتقالي في السودان ضباطاً رفيعي المستوى وقيادات، للتحقيق معهم في محاولة انقلابية.

وتم اعتقال رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر، فضلاً عن القياديين علي كرتي والزبير أحمد الحسن.