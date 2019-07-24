السويد: نجري محادثات مع بريطانيا وإيران للتهدئة

قالت السويد، اليوم الأربعاء، إنها "تجري محادثات مع إيران وبريطانيا وآخرين بشأن الناقلة التي تملكها شركة سويدية وترفع علم بريطانيا والتي احتجزتها إيران في مضيق هرمز الأسبوع الماضي".

وقالت وزارة الخارجية السويدية في بيان "تشعر السويد بالقلق إزاء التطورات في مضيق هرمز. من الضروري للغاية بالنسبة للسويد والاتحاد الأوروبي حماية حرية الملاحة. في ضوء الخطورة الشديدة للوضع في المنطقة، من المهم أيضاً أن تساهم الخطوات التي يتم اتخاذها في تهدئة التوتر".

وأضافت "تجري السويد حواراً على مستويات مختلفة مع المملكة المتحدة وإيران وأطراف معنية أخرى، ونأمل في التوصل إلى حل للقضايا وتهدئة الوضع المتوتر".