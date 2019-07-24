شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مصرع 5 دواعش في الموصل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بغداد) لقي خمسة من عناصر تنظيم «داعش» الارهابي مصرعهم،بعملية أمنية في منطقة سنجار غرب الموصل بشمال العراق. وافادت خلية الاعلام الامني العراقية في بيان صحفي اليوم (الأربعاء) بان الإرهابيين الخمسة لقوا مصرعهم بعملية أمنية نفذتها قوة عراقية مشتركة في سلسلة جبال سنجار، في ضوء معلومات استخبارية دقيقة وفرتها قيادة عمليات نينوى.

لقي خمسة من عناصر تنظيم «داعش» الارهابي مصرعهم،بعملية أمنية في منطقة سنجار غرب الموصل بشمال العراق. وافادت خلية الاعلام الامني العراقية في بيان صحفي اليوم (الأربعاء) بان الإرهابيين الخمسة لقوا مصرعهم بعملية أمنية نفذتها قوة عراقية مشتركة في سلسلة جبال سنجار، في ضوء معلومات استخبارية دقيقة وفرتها قيادة عمليات نينوى.

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