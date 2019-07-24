شكرا لقرائتكم خبر عن 18 قتيلاً بقصف للنظام السوري على إدلب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت) قتل 18 مدنياً على الأقل، بينهم خمسة أطفال، في قصف شنّه النظام السوري وحليفه الروسي في شمال غرب سورية، اليوم (الأربعاء)، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إنّ 10 من القتلى الـ18 هم أفراد من نفس العائلة، بينهم ثلاثة أطفال، وقد قتلوا في غارات جوية روسية بالقرب من مدينة خان شيخون في محافظة إدلب التي تتعرض لضربات مكثفة منذ أواخر أبريل.

قتل 18 مدنياً على الأقل، بينهم خمسة أطفال، في قصف شنّه النظام السوري وحليفه الروسي في شمال غرب سورية، اليوم (الأربعاء)، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إنّ 10 من القتلى الـ18 هم أفراد من نفس العائلة، بينهم ثلاثة أطفال، وقد قتلوا في غارات جوية روسية بالقرب من مدينة خان شيخون في محافظة إدلب التي تتعرض لضربات مكثفة منذ أواخر أبريل.

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