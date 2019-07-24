هل اقتربت إيران من صنع القنبلة النووية؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل يشعر العالم بحالة من الريبة والشك تجاه النظام الإيراني الذي عبر عن نواياه الشريرة وكشف أخيرا عن البدء في تسريع تخصيب اليورانيوم، وبدأ بشكل لافت في إعادة معالجة الوقود المستهلك لاستخراج البلوتونيوم.

ويخشى المجتمع الدولي أن يتسبب هذا التحرك في اتجاه المادتين في تزايد المواد الانشطارية التي تمكن طهران من صناعة قنبلة نووية. ووضع معهد العلوم والأمن الدولي وعدد من الجهات البحثية سيناريو للوقت الذي تحتاجه «محور الشر» لتحقيق غايتها الخبيثة.

تسريع تخصيب اليورانيوم يكشف عن النوايا الشريرة

تحديد الوقت اللازم لتخصيب ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي أمر تحدده جهات عدة، وقد جادل مؤيدو الصفقة النووية الشاملة بأن «مدة فترة الانهيار» في إيران تتراوح ما بين 2-3 أشهر إلى ما يقرب من عام واحد، عن طريق الحد من أو وضع حد أقصى لكل من العوامل الواردة في هذا الموضوع، لكن تسريع تخصيب اليورانيوم في الفترة الأخيرة يكشف عن النوايا الشريرة لطهران، بحسب الوكالة الفرنسية وموقع سي إن إن.

01 مستوى تخصيب اليورانيوم

• في الصفقة النووية حتى أكتوبر 2030 لا يوجد تخصيب لليورانيوم يتجاوز 3.67%.

• يورانيوم منخفض التخصيب أقل من 20% مناسب للمفاعلات النووية، في حين أن أي شيء أعلى من هذه النسبة يعتبر يورانيوم عالي التخصيب مناسبا للتسلح، وذلك بحسب ktar.

• تتطلب معظم الأجهزة النووية ما يقرب من 90% من اليورانيوم عالي التخصيب للحصول على كتلة حرجة صغيرة بما يكفي لتناسب رأس حربي، بحسب سي إن إن.

• على الرغم من الزيادة الكبيرة في مستوى التخصيب إلا أن الانتقال من 3.67% من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى 90% من اليورانيوم المخصب لا يتطلب سوى نصف الجهد الذي يتطلبه الحصول على 3.67% من اليورانيوم منخفض التخصيب من 0.7% من سداسي فلوريد اليورانيوم غير المخصب.

02 مخزون اليورانيوم

• تشير الصفقة النووية حتى أكتوبر 2030 إلى أنه لا يمكن تجاوز مخزون إيران البالغ 3.67% من اليورانيوم المنخفض التخصيب 300 كيلوجرام.

• خفضت إيران مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب (3.67%) بنسبة 97%، مما يجعلها أقل بكثير مما يكفي لتخصيبه إلى قنبلة.

• لا تقيد الصفقة النووية لمخزونات إيران من الكعكة الصفراء أو اليورانيوم غير المخصب، على الرغم من أنها توفر المادة المصدر للتخصيب.

• نمت قدرة إيران على إنتاج يورانيوم غير مخصب بالفعل في إطار الصفقة، حيث بات بإمكانها استبدال مخزوناتها من اليورانيوم المنخفض التخصيب بالكميات الصفراء من الخارج، والتي يمكن بعد ذلك تحويلها إلى يورانيوم غير مخصب.

• في يونيو 2018 أعلنت إيران أنها استأنفت إنتاج اليورانيوم غير المخصب.

03 أجهزة الطرد المركزي

• لا يمكن لإيران تشغيل أكثر من 5.060 من أجهزة الطرد المركزي IR-1 في أكثر من 30 شلالا لتخصيب اليورانيوم في نطنز حتى أكتوبر 2025.

• لا يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم في فرودو، ولا يمكنها الاحتفاظ بأكثر من 1044 من أجهزة الطرد المركزي IR-1 في منشأة للبحث والتطوير الطبي والصناعي حتى أكتوبر 2030.

• يمكن لإيران إجراء مزيد من الأبحاث والتطوير في مجال التخصيب على أجهزة الطرد المركزي الأكثر تقدما، ويمكنها في نهاية المطاف نشرها لأغراض التخصيب ابتداء من مارس 2024.

ماذا كشفت طهران؟

8 مايو 2019

قالت إنها ستحتفظ بفائضها البالغ 3.67% من اليورانيوم منخفض التخصيب بدلا من تصديره، كما هو متفق عليه بموجب خطة العمل المشتركة الثامنة

17 يونيو

أعلنت أنها أن إنتاجها تضاعف بمقدار ثلاثة أضعاف يورانيوم منخفض التخصيب بمقدار 3.67% ، وستتجاوز قريبا حد الـ JCPOA البالغ 300 كجم.

بناء على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن مضاعفة هذا المعدل بمقدار أربعة أضعاف ستترك الكثير من البنية التحتية التشغيلية لتخصيب اليورانيوم، بما في ذلك إلى مستويات أعلى من 3.67% من اليورانيوم منخفض التخصيب

8 مايو

أكدت استعدادها لتخصيب أكثر من 3.67% من اليورانيوم منخفض التخصيب بحلول 7 يوليو.

تقول منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنها تحتاج إلى إنتاج 5% من اليورانيوم منخفض التخصيب لمحطة بوشهر للطاقة النووية، وحوالي 20% من اليورانيوم المنخفض التخصيب لمفاعل الأبحاث في طهران، على الرغم من وجود اتفاقيات بالفعل لإيران لتلقي شحنات خارجية من أجل إمدادات الوقود هذه الخطوات القادمة من المتوقع أن تقوم إيران وفقا لتصرفاتها الحالية بـ:

زيادة قدرة التخصيب

التسريع في التخصيب

لن تقلل الخطوتان المعلنتان في 8 مايو بشكل كبير من وقت الانهيار بين عشية وضحاها، بدلا من ذلك من المتوقع أن تخفض إيران وقت الانهيار بشكل كبير وبشكل ملحوظ على مدار أشهر، وستبدأ في تخصيب ما يقرب من 20%، إذا اختارت ذلك.

- للحصول على ما يكفي من المواد المكافئة لصنع قنبلة ستحتاج إيران إلى زيادة مخزوناتها البالغة 3.67% من اليورانيوم منخفض التخصيب بشكل كبير.

• طالما ظلت إيران ملتزمة بقيود الصفقة النووية على أجهزة الطرد المركزي، فإن قدرتها المحدودة على التخصيب ستفرض مقايضات بين زيادة مخزوناتها الحالية والبحث عن مستويات أعلى.

• يؤدي اتخاذ كلتا الخطوتين معا إلى تقليل وقت الانهيار بسرعة أكبر من زيادة مخزونها البالغ 3.67% من اليورانيوم منخفض التخصيب.

• قبل زيادة معدل إنتاجها البالغ 3.67% من اليورانيوم منخفض التخصيب، كان وقت الانطلاق التقديري لإيران حوالي 11 شهرا، وربما لفترة أطول.

• إذا حافظت إيران على معدل الإنتاج الجديد البالغ 3.67% الذي طالب به مسؤولوها، فبعد عام واحد من الآن سيكون وقت الانهيار التقديري 7-8 أشهر على الأقل.

• بالمقارنة، إذا حافظت إيران على معدل الإنتاج الجديد وخصصت ما تبقى من قدرة الصفقة النووية لتخصيب اليورانيوم لإنتاج 19.75% من اليورانيوم المنخفض التخصيب، بعد عام واحد قد يكون وقت الانطلاق المقدر أقل من 2-3 أشهر.

مؤشرات إيران للقنبلة

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سيتعين على إيران اتخاذ إجراءات متعددة لتقليل وقت الانهيار، يتبع ذلك المزيد من انتهاكات الصفقة النووية، والتي ستكون كلها خاضعة لتدقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويمكن متابعتها بشكل متواز، فكلما زاد عدد الخطوات التي ستتبعها إيران وسعت إلى متابعتها زاد التخفيض المتوقع في وقت الانهيار، بحسب نيويورك تايمز ومعهد العلوم والأمن الدولي وبلومبيرج.

على الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة ما تقوم به طهران والتفتيش المتواصل للتأكد من أنها لن تقترب ممن صنع أو امتلاك سلاح نووي تهدد به أمن المنطقة والجيران.

بمجرد الانتهاء من المفاعل في أراك يمكن أن يسمح لإيران بإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي عن طريق إعادة معالجة الوقود المستهلك لاستخراج البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة.

ووفقا لمعهد العلوم والأمن الدولي ومركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية ومركز أبحاث الكونجرس، ساهمت الصفقة النووية في الحد من قدرة إيران على إنتاج المواد الانشطارية، لكنها لم تقض عليها.

01 إنتاج الماء الثقيل

• يستخدم مفاعل أراك الماء الثقيل الذي يتم إنتاجه من الماء الخفيف العادي من خلال العمليات الكيميائية لضبط قلب المفاعل.

• خطة العمل المشتركة

- تحتاج إيران إلى ما يقدر بنحو 130 طنا متريا من المياه الثقيلة قبل تشغيل المفاعل، و90 طنا متريا بعد ذلك.

- ستتيح إيران الفائض من المخزونات للتصدير، وستبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتسمح لها بمراقبة إنتاجها من الماء الثقيل ومخزوناتها.

02 تصميم وبناء مفاعل الماء الثقيل

• قبل الصفقة النووية

- صمم مفاعل أراك وهو قيد الإنشاء كمفاعل للماء الثقيل يغذيه اليورانيوم غير المخصب.

- كان هذا يمثل خطر انتشار أكبر من مفاعل الماء الخفيف، بالنظر إلى الكميات الكبيرة من البلوتونيوم التي يمكن استخراجها من الوقود المستهلك في المفاعل.

- بمجرد تشغيله قُدر المفاعل المصمم في البداية على نطاق واسع بأنه قادر على إنتاج بلوتونيوم لصنع 1-2 قنبلة سنويا.

• بعد الصفقة النووية

- أوقفت الاتفاقية الموقتة لخطة العمل المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني أعمال البناء موقتا قبل التخطيط للمفاعل عام 2014.

- سيظل IR-40 مفاعلا للمياه الثقيلة، ولكن سيتم تدمير الجزء القديم وإعادة تصميم المفاعل بنواة جديدة لتقليل إنتاج البلوتونيوم وعدم إنتاج البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة.

- تحققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران جعلت النواة القديمة غير صالحة للاستعمال من خلال ملء الأنابيب المتخصصة التي تحمل الوقود النووي، والمعروفة باسم كاليندرا بالاسمنت، بحسب تقرير معهد العلوم والأمن الدولي.

- سيتم تزويد المفاعل الذي أعيد تصميمه بحوالي 3.67% من اليورانيوم منخفض التخصيب، والذي ستنتجه إيران بعد تحميل الوقود الأولي.

- حتى أكتوبر 2030 لن يتم بناء مفاعلات جديدة للمياه الثقيلة.

03 إعادة معالجة وقود المفاعلات

• حتى أكتوبر 2030 لا يسمح بإعادة معالجة الوقود المستهلك على الرغم من أن إعادة المعالجة والتطوير مسموح بها في الوقت نفسه للأغراض الطبية والصناعية.

• سيتم شحن الوقود المستهلك بالكامل طوال عمر المفاعل المعاد تصميمه ولجميع مفاعلات الطاقة النووية والبحث الحالية والمستقبلية

تهديدات إيران

8 مايو 2019

- أعلنت إيران أنها لن تصدر مخزونا من المياه الثقيلة يتجاوز 130 طنا متريا، ومنذ مايو 2019 بلغ مخزون إيران من الوقود 125.2 طنا متريا، وذلك بحسب واشنطن بوست

- هددت إيران مرارا وتكرارا بإنهاء تعاونها مع المشاركين في الصفقة النووية في مشروع مفاعل أراك للمياه الثقيلة، وذلك بحسب أ ب

آثار إعلان إيران

لا يشكل قرار تخزين كميات كبيرة من المياه الثقيلة خطرا فوريا للانتشار، نظرا لأن إيران لم تكمل مفاعلا يستخدم فيه الماء الثقيل، أو على الأقل لم تعلن عن أي منشأة من هذا القبيل. ويثير الإعلان بأن إيران يمكن أن تنهي تعاونها في إعادة تصميم المفاعل مخاوف كبيرة بشأن قدرتها على إعادة بناء قلب المفاعل الأصلي، بحسب تقرير معهد الولايات المتحدة للسلام ومعهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم.

• إذا استأنفت إيران بناء المفاعل ستكون على الطريق لإنتاج بلوتونيوم صالح لصنع قنابل متعددة سنويا، ولكن ليس حتى يتم الانتهاء من البناء.

• اقترح عدد من المسؤولين الإيرانيين في 2019 خططا بديلة من الأنابيب، حيث قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في يناير «اشترينا أنابيب مماثلة، لكنني لم أستطع إعلان ذلك في ذلك الوقت، وعندما طلبوا منا صب الاسمنت في الأنابيب قلنا: جيد. سنصب، لكننا لم نخبرهم بأن لدينا أنابيب أخرى»، بحسب معهد العلوم والأمن الدولي.

وأعلن المتحدث لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في يونيو»لدينا التصميم القديم وكذلك التصميم الجديد لمفاعل أراك. وفي حالة عدم الولاء من قبل الأوروبيين يمكن لإيران إحياء المفاعل السابق».

الخطوات المحتملة

ستكون الخطوة التالية الأكثر إثارة للقلق التي يمكن أن تتخذها إيران هي وقف بناء المفاعل المعاد تصميمه واستئناف البناء على أساس التصميم الأولي. حتى تمتلك مفاعلا يعمل بالماء الثقيل من المفترض أن إيران ستواجه عقبات شبه مستعصية لإنتاج بلوتونيوم كاف لصنع أسلحة نووية.

ويمكن أن يشار إلى نوايا إنتاج المواد الانشطارية بمجرد تشغيل مفاعل أراك وإشعاع الوقود الكافي لإعادة المعالجة إلى ما يكفي من البلوتونيوم المستخدم لصنع قنبلة نووية خلال أشهر.

مؤشرات القنبلة

سيتعين على إيران اتخاذ إجراءات متعددة للتقدم نحو إنتاج البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة، ويمكن متابعة عدد من هذه الخطوات بالتوازي، وسيخضع معظمها لرصد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكشفها، بالنظر إلى الجهد الأكبر المطلوب لبناء المفاعل مقارنة بتوسيع قدرة التخصيب. يمكن توقع أن يستغرق مسار البلوتونيوم الإيراني لصنع قنبلة وقتا أطول.