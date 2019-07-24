مولر يرمي الكرة في ملعب الكونجرس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدلى روبرت مولر المحقق الأمريكي الخاص الذي تولى مهمة التحقيق في مسألة التدخل الروسي في الانتخابات والتواطؤ المحتمل من جانب إدارة الرئيس دونالد ترمب، بشهادته أمام لجنتين حكوميتين أمس.

وحرص مشرعون ديمقراطيون على استجواب مولر (74 عاما) بشأن تساؤلات مفتوحة في تقريره النهائي، رغم أن مولر نفسه قال إنه لن يدلي بأي معلومات إضافية أكثر مما جاء في تقريره الصادر في مارس.

ورغم أن مولر لم يجزم بما إذا كان ترمب قد عرقل العدالة، إلا أنه لم يبرئ الرئيس صراحة من هذه التهمة، بل ترك الكرة في ملعب الكونجرس، ليتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات.