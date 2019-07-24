التحالف يضرب تجمعات الحوثيين في صعدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الحديدة
شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية غارات عدة على مواقع وتحركات وتجمعات ميليشيات الحوثي في صعدة، استهدفت مواقع في مديريتي رازح وشدا الحدوديتين بمحافظة صعدة، وكان التحالف شن غارات جوية عدة على مواقع ميليشيات الحوثي في مديرية كتاف شرق المحافظة عند مدخل وادي الفحلوين.
وأحبطت قوات الجيش الوطني اليمني هجوما لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غرب البلاد، وأكدت مصادر ميدانية أن الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران حاولت للمرة الثانية خلال 24 ساعة التقدم باتجاه مواقع الجيش في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا والقريبة من الخط الساحلي، وذكرت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، كما أجبرت قوات الجيش الوطني عناصر الميليشيات على التراجع والفرار.
وأعلن الجيش اليمني مصرع القيادي الميداني في ميليشيات الحوثي لطفي الميموني مع عدد من مرافقيه، غرب محافظة الجوف. وأكد موقع سبتمبر الناطق باسم الدفاع اليمنية أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعا للميليشيات الحوثية في مديرية المصلوب غرب الجوف، وأسفر القصف عن مصرع الميموني، المكنى بأبي صالح القوبري، مع عدد من مرافقيه.
وكانت قوات الجيش اليمني حررت مواقع استراتيجية في مديرية برط العنان شمال محافظة الجوف، وأكد قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف، السيطرة على جبال القلعة الاستراتيجية، في مديرية برط العنان، بعد التوغل في مواقع تمركز الميليشيات الحوثية في أودية «الظهرة» بالمديرية نفسها.
من جهة أخرى، تمكنت قوات الجيش من قطع خطوط إمداد الميليشيات الحوثية إلى مواقع تمركزها في جبال «تواثنة»، وجبال «الأمهور»، وأكد العميد حنتف أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، لافتا إلى أن قوات الجيش استعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.
الحكومة اليمنية تجدد مطالبها للمجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان لاتخاذ مواقف واضحة من إرهاب ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق الشعب.
مشاهدات يمنية
- ميليشيات الحوثي تصادر العملة الجديدة وتوزعها لجماعتها في الميدان.
- الأمن اليمني يضبط كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر في الجوف كانت في طريقها إلى الحوثيين.
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