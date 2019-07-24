روسيا تقبض على معارض يجهز لمظاهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - موسكو
ألقت الشرطة الروسية أمس القبض على زعيم الاحتجاجات الروسي أليكسي نافالني في العاصمة موسكو، قبل أيام من مظاهرة حاشدة مقررة أمام مكتب رئيس البلدية.
وقال نافالني من داخل مركز للشرطة في مقطع فيديو نشر على حسابه على تطبيق انستقرام «خارج منزلي كانت هناك حافلة صغيرة بها رجال شرطة ألقوا القبض علي».
وكان نافالني (43 عاما) يخطط لقيادة مظاهرة السبت المقبل احتجاجا على منع عدد من مرشحي المعارضة خوض الانتخابات البلدية، وتم اعتقاله بتهمة التخطيط لتنظيم تجمع عام من دون الحصول على تصريح، بحسب ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن محاميه أولجا ميخائيلوفا.
وكان المعارض الروسي البارز حل في المركز الثاني في انتخابات عمدة موسكو التي جرت عام 2013، بحصوله على حوالي 25 % من أصوات الناخبين، وتعرض للاعتقال مرات عدة بسبب تنظيم تجمعات دون تصريح رسمي.
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