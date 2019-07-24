ترمب و40 عضوا بالشيوخ يبحثون معاقبة تركيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

ذكرت وكالة أنباء بلومبيرج أمس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اجتمع مع أكثر من 40 عضوا بمجلس الشيوخ في البيت الأبيض، لبحث رد على قرار تركيا شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس 400).

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ونقلت الوكالة عن السيناتور جون كورنين، أحد أعضاء مجلس الشيوخ الذين اجتمع بهم ترمب قوله «الرئيس محبط لعدم وجود خيارات»، بعد أن بدأت تركيا تتسلم أجزاء من المنظومة الروسية.

ولم يعلق البيت الأبيض رسميا على الاجتماع، فيما قال ترمب الأسبوع الماضي إنه لا يدرس فرض عقوبات على تركيا في الوقت الراهن، وأكد للصحفيين في البيت الأبيض في معرض رده على سؤال بشأن العقوبات على تركيا «لا، نحن لا نبحث ذلك في الوقت الراهن».

ويخول القانون الأمريكي للسلطة التنفيذية فرض عقوبات فيما يتعلق بصفقات دفاع معينة مع روسيا بموجب تشريع يطلق عليه» مكافحة أعداء الولايات المتحدة»، والمعروف اختصارا باسم قانون «كاتسا».