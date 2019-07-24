شكرا لقرائتكم جديد فاروق الفيشاوي..أزمة صحية حرجة بسبب "غيبوبة كبدية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الموسيقار المصري، هاني مهنا، تفاصيل الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي.

وقال في تصريحات لـ"العربية.نت" إن الفيشاوي يمر بأزمة صحية حرجة ومقلقة للغاية، حيث دخل في غيبوبة كبدية، ويكاد يكون كبده قد توقف عن العمل.

وأضاف أن الفيشاوي يقيم في غرفة عناية مركزة أعدت له بعناية فائقة، حيث أصبح يعيش على الأجهزة، طالباً من محبيه وجمهوره الدعاء له.

من جانب آخر كشف مصدر مقرب من العائلة أن الفيشاوي فقد النطق قبل أن يدخل في الغيبوبة الكبدية.

وأضاف أنه خلال الأيام القليلة الماضية زار الفنان الكبير في المستشفى كلاً من محمد هنيدي، وإلهام شاهين وبوسي شلبي والمخرج عمر عبدالعزيز، قبل أن يقرر الأطباء منع الزيارة عنه.

من جانبها عبرت الفنانة المصرية، صابرين، عن حزنها الشديد لمرض الفيشاوي، وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستغرام" تقول "ربنا يشفيك يا رب يا طيب يا جدع يا أستاذ يا أخ يا صديق يا غالي لو اتكلمت على صفاتك وحبنا ليك مش هوفيك قدرك ربنا يشفيك".

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130 فيلما وعملا دراميا

فاروق الفيشاوي من مواليد 5 فبراير في العام 1952 حيث ولد بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية شمال مصر، لأسرة مكونة من أبوين و5 أشقاء كان فاروق أصغرهم.

تخرج في كلية الآداب بجامعة عين شمس، ولفت الأنظار خلال مشاركته في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" مع الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، ثم انطلق للنجومية بعد ظهوره في فيلم "المشبوه" مع الفنان عادل إمام في بداية الثمانينيات.

شارك في أكثر من 130 فيلما وعملا دراميا منها، القاتلة، والطوفان، والرصيف، ومطاردة في الممنوع، وغدا سأنتقم، وحنفي الأبهة، ولا تسألني من أنا، وسري للغاية، ونساء خلف القضبان، وقهوة المواردي، والمرأة الحديدية، وفتاة من إسرائيل، والفضيحة، وديك البرابر.

تزوج من الفنانة سمية الألفي، وأنجب منها أحمد وعمر، ثم تزوج من الفنانة سهير رمزي، وكانت آخر زيجاته فتاة من خارج الوسط الفني تدعى نورهان.

في أكتوبر من العام الماضي أعلن الفيشاوى، بعد تسلمه درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية، عن إصابته بمرض السرطان، في مفاجأة صدمت الحاضرين.

وقال إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، مضيفا أنه لم ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجهه بكل قوة.