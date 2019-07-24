“رويترز” تفجر مفاجئة وتعلن موعد نهاية العدوان على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

كشفت مصادر إعلامية دولية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن المجتمع الدولي يسعى الى إنهاء الحرب في اليمن مع نهاية العام الجاري.

وقال مصدران دبلوماسيان لـ “رويترز” إن محادثات قد تبدأ بعد اسابيع، بشأن توسيع نطاق هدنة سارية تم التوصل إليها برعاية أممية في مدينة الحديدة اليمنية لتصبح وقفا عاما لإطلاق النار.

وأضاف المصدران أن هذا قد يمهد السبيل لإجراء مفاوضات بشأن إطار سياسي لإنهاء الحرب التي تقف خلفها دول عربية ودولية.

Advertisements

وصرح دبلوماسيان ومصدر في المنطقة مطلع على الوضع، بأن الإمارات توصلت إلى أنه لا يمكن إنهاء الحرب الدائرة منذ 4 سنوات عسكريا بينما يسلط الغرب الأضواء عليها، وهو استنتاج تشاركها فيه الرياض.

وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية المسألة، أنه ثمة “زخم حقيقي” لوقف الأعمال العسكرية بحلول ديسمبر، وذلك رغم أن “مليون شيء قد يفشل”، بحسبما نقلته وكالة “رويترز”.

وأشار المصدر نفسه “إلى أنهم لا يريدون (الإماراتيون) الاستمرار في التعرض للانتقاد الشديد بسبب حرب لا يمكنهم الفوز فيها”.