وزيرة الهجرة تثير جدلا واسعا بفيديو "الذبح" في كندا والصحف العالمية تدين الموقف

أحمد أبوعقيل

أثار فيديو لوزيرة الهجرة نبيلة مكرم عبيد ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشارة بحركة النحر أو قطع الرقبة في إشارة إلى أي أحد يتحدث عن مصر، وكانت الوزيرة تتحدث خلال لقاء مع أعضاء الجالية المصرية في كندا، خلال احتفالها برفع العلم المصري على برلمان أونتاريو بعد قرار تخصيص شهر يوليو للاحتفاء بالحضارة المصرية.

و حاولت الوزيرة الدفاع عن تصريحها، قائلة إنها "فوجئت بتحريف" بعض مما قالته خلال لقائها بأعضاء من الجالية، مضيفة: "أسفت بشدة لذلك لأن الدولة ترعى أبناءها ولا تهددهم"، وفقا لما نقله موقع وزارة الهجرة.

وأضافت نبيلة مكرم عبيد أن "الدولة المصرية لا تهدد أبناءها بل تتواصل معهم وتساندهم وتلبي احتياجاتهم وترد على استفساراتهم وتطمئن المصريين في الخارج على بلدهم"، وتابعت بالقول إن هذا هو ما تقوم به الوزارة وما تحرص عليه من منطلق عملها كوزيرة خلال حديثها مع الجاليات المصرية.

ورأت وزيرة الهجرة المصرية أن ما وصفته بـ"الكلام العفوي البسيط السلس" في لقاءاتها يصل مباشرة إلى قلب المواطن المصري، على حد تعبيرها. وقالت إنها أوضحت أن المصريين لا يتحملون من يتوجه بالإساءة لبلدهم، مضيفة أن "المصريين بالخارج أيضا لديهم نفس الغيرة على بلدهم رغم احترامهم للبلدان التي يهاجرون إليها، ولكن لا يتحملون كلمة سلبية على مصر".

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وعلق خالد رفعت مدير مركز طيبة للدراسات والابحاث السياسية:" الف الف مبروك لوزيرة الهجرة المصرية اللى خلت اسم مصر على كل لسان فى العالم، هى سافرت كندا عشان قال ايه احتفالية رفع العلم المصري بداخل برلمان مقاطعة اونتاريو فى كندا،. مش حتى برلمان كندا) !!! وطبعا دى مهمة رسمية على حساب الدولة".

وتابع:" المهم وهى بتتكلم فى لقاء مع المصريين اللى هناك قالت اللى حيتكلم عن مصر حيتقطع واشارت بيدها بعلامة الذبح، المهم إنها كانت رايحة عشان الترويج لاسم مصر عالميا، وبالفعل تحقق ده، كل وسائل الاعلام فى العالم النهاردة بتقول ان وزيرة مصرية بتهدد اى حد يتكلم عن مصر بالذبح".

وقال رفعت :" ردت الوزيرة رد ساذج جدا حيث أنها سمعت واحد فى القاعة بيقول نقطع رقبته ومش هى اللى قالت وطبعا الفيديو صوت وصورة ليها واضح جدا".