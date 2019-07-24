ترند الموجز| انهيار يسرا في جنازة والدتها..وتدهور حالة الفيشاوي..ورحلة تريزيجيه من كفر الشيخ لأستون فيلا..وموعد إجازة العيد في مصر والسعودية

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، فقد النطق.. تدهور حاد في حالة فاروق الفيشاوي الصحية، وتريزيجيه من ’’كفر الشيخ‘‘ إلى ’’البريميرليج‘‘.. الصحف العالمية تشيد بالصفقة.. وبشرى سارة للأهلي.. والجماهير المصرية تغزو صفحة أستون فيلا، وإجازة عيد الأضحى.. 12 يوما في السعودية.. و9 في مصر، وانهيار يسرا أثناء تشييع جنازة والدتها.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

فقد النطق.. تدهور حاد في حالة فاروق الفيشاوي الصحية

شهدت الساعات الماضية، تدهورا حادا في الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي، الذي يتواجد حاليا في أحد المستشفيات، بعد تعرضه لوعكة صحية منذ أيام.

وبحسب "اليوم السابع"، فإن فاروق الفيشاوي فاقد النطق تماماً ولا يتحدث مع أحد وأن حالته تسوء منذ تعرضه للوعكة الصحية، وتم منع الزيارة عنه، ويرافقه فقط أسرته، أحمد وعمر والفيشاوي وزوجته سمية الألفي.

وانتابت الجماهير المصرية، حالة من القلق بعد نقل الفنان القدير، إلى المستشفى.

من جانبه، أكد نجله، الفنان أحمد الفيشاوي خبر تعرض والده لوعكة شديدة، مشيرًا إلى أن حالته حرجة جدا.

وطلب الفيشاوي من الجمهور الدعاء له، مشيرا إلى أنه يرافق والده مع والدته سمية الألفي التي حرصت على التواجد معه في هذه الفترة الصعبة.

وفي سياق متصل، قال الفنان كمال أبو رية الذي يرافق الفيشاوي طيلة رحلة علاجه وصديقه المقرب، في وقت سابق، في تصريحات لموقع "العربية. نت"، إن حالة فاروق الصحية مستقرة، وما حدث ما هو إلا إجراء روتيني يحرص على القيام به كل فترة.

كما أشار إلى أن الفيشاوي يتلقى العلاج في منزله تحت إشراف الأطباء، ويتوجه كل فترة إلى المستشفى كي يتابع حالته الصحية ويجري بعض التحاليل والفحوصات.

وهو ما حدث مساء الاثنين، حيث تواجد في المستشفى ، وبالتالي لا يستدعي الأمر قلق الجمهور والمحبين والأصدقاء.

وكان فاروق الفيشاوي قد أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، مؤكداً أنه سيواجه المرض الخطير بكل شدة وسيتعامل معه كأنه صداع عادي.

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تريزيجيه من ’’كفر الشيخ‘‘ إلى ’’البريميرليج‘‘.. الصحف العالمية تشيد بالصفقة.. وبشرى سارة للأهلي.. والجماهير المصرية تغزو صفحة أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا، الإنجليزي، رسميا، تعاقده مع الدولي المصري محمود تريزيجيه، قادما من قاسم باشا التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وصعد حديثا أستون فيلا، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمتلكه رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، ويلعب له قائد المنتخب الوطني أحمد المحمدى.

ووفقًا لتقارير صحفية إنجليزية فإن قيمة انتقال تريزيجيه، صاحب الـ24 عاما، بلغت 8.75 مليون جنيه إسترليني.

بشرى سارة للأهلي

وينتظر الأهلى مكاسب مادية من الصفقة نظير رعاية للاعب، عندما كان ناشئا في صفوفه، قبل انطلاق رحلته الاحترافية.

وسيكون إجمالى نسبة الأهلي 4% من الصفقة التي قدرتها الصحافة الإنجليزية بحوالى 10 ملايين يورو، وهو ما يصل إلى 400 ألف يورو ما يعادل 7.5 مليون جنيه مصري.

وبدأ تريزيجيه مسيرته مع النادي الأهلي وهو فى التاسعة من عمره قبل أن يغادر القلعة الحمراء وهو فى سن الـ21 عاما بانتقاله إلى أندرلخت معارا قبل أن يوقع عقدًا دائمًا فى الموسم التالى مع العملاق البلجيكى، ومنه إلى موسكرون ثم قاسم باشا التركي.

الصحف العالمية تتحدث عن تريزيجيه

وفي سياق متصل، تطرقت الصحف البريطانية للحديث عن تريزيجيه، وأبرزت ديلي ميل الصفقة كما نقلت إشادة دين سميث مدرب الفريق الذي أكد أن النجم المصري سيسبب الكثير من المشكلات لخصومه، لافتًا إلى أنه إنه لاعب من الطراز المميز الذي يلعب على الأجناب بشكل رائع.

وقالت ديلي ميل: "تريزيجيه البارع في كأس الأمم الأفريقية انتقل إلى صفوف أستون فيلا مقابل 8.75 مليون جنيه إسترليني".

من جانبها قالت ذا صن: "الانتقال التاسع.. اللاعب المصري بعد مستواه مع منتخب مصر في كأس الأمم الافريقية انتقل إلى صفوف أستون فيلا حيث سجل هدفًا وصنع آخر في أربع مباريات".

الجماهير الإنجليزية ترحب

من ناحية أخرى، أبدت جماهير أستون فيلا، سعادتها بالوافد المصري الجديد في صفوف ناديهم، حيث قال الموقع الجماهيري للنادي، "Aston Villa Fans" أن تريزيجيه لاعب موهوب وخوض تجربة الاحتراف في "البريميرليج" سيمنحه مزيدا من الخبرة، كما أن الجهاز الفي لـ"الفيلانز" بقيادة ديان سميث سيعمل على التطوير من قدراته.

الجماهير المصرية تغزو صفحة أستون فيلا

وفي ذات السياق، غزت الجماهير المصرية صفحة أستون فيلا الرسمية على الفيس بوك، وعبرت عن سعادتها لانتقال اللاعب إلى صفوف النادي الإنجليزي، كما انتشرت التعليقات الفكاهية.

وبذلك ينضم تريزيجيه إلى قائمة اللاعبين المتواجدين في البريميرليج، بجوار محمد صلاح لاعب ليفربول، وأحمد المحمدي، مدافع أستون فيلا، ومحمد النني، متوسط ميدان أرسنال.

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وكان اللاعب خاض 38 مباراة خلال الموسم الماضى مع قاسم باشا في جميع المسابقات، وسجل خلالهم 9 أهداف، صنع 10 وحصل على 4 بطاقات صفراء.

تريزيجيه كان قد انتقل إلى صفوف قاسم باشا في الصيف قبل الماضي على سبيل الإعارة من فريق أندرلخت قبل أن يقرر النادي التركي تفعيل بند أحقية الشراء بعد المستوى الذي ظهر عليه الدولي المصري.

ولعب تريزيجيه 71 مباراة مع قاسم باشا استطاع من خلالها أن يسجل 25 هدفًا ويصنع 18 تمريرة حاسمة.

وتفوق أستون فيلا في صراعه مع سامبدوريا الإيطالي وجالطة سراي التركي، في التعاقد مع نجم الفراعنة.

وشارك تريزيجيه مع منتخبنا الوطنى، فى كأس أمم أفريقيا 2019، التى استضافتها مصر، خلال 4 مواجهات، قبل وداع البطولة من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا.

نبذة عن تريزيجيه

محمود أحمد إبراهيم حسن.. ولد في كفر الشيخ، ومُنح لقب تريزيجيه في سن التاسعة وهو مشتق من اسم لاعب كرة القدم الفرنسي السابق دافيد تريزيغيه، بعد أن لاحظ مدرب فريق الشباب التشابه بين اللاعبين في أسلوب اللعب والمظهر.

بدأ مسيرته مع الأهلي، وشارك مع الفريق الأول في سن 18 وساعد الفريق على الفوز بدوري أبطال أفريقيا في 2012 و2013. في عام 2015، انضم إلى الفريق البلجيكي أندرلخت على سبيل الإعارة وتم جعل هذه الخطوة دائمة في وقت لاحق. إلا أنه كافح لإثبات نفسه في الفريق الأول وقضى الموسمين التاليين معارا، في المرة الأولى مع الفريق البلجيكي الآخر موسكرون، وفي المرة الثانية مع الفريق التركي قاسم باشا.

مع قاسم باشا، أصبح أفضل هداف مصري في الدوري التركي الدرجة الأولى في موسم واحد، مما دفع النادي لجعل صفقة الانتقال دائمة في عام 2018.

بعد أن مثل مصر في فريقي تحت 20 وتحت-23، شارك تريزيجيه أساسيا لأول مرة مع منتخب مصر في عام 2014 في سن 19 في ودية ضد كينيا.

أدرج اسمه في تشكيلة مصر لكأس العالم 2018، ولعب في جميع مباريات المجموعة الثلاث.

حتى الآن، شارك في 38 مباراة مع بلاده وسجل 6 أهداف.

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إجازة عيد الأضحى.. 12 يوما في السعودية.. و9 في مصر

أعلنت وزارة الخدمة المدنية السعودية، أن إجازة عيد الأضحى لهذا العام 12يوما، تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة، الموافق "6 أغسطس"، وتنتهي بنهاية اليوم السادس عشر من ذي الحجة، "17 أغسطس.

وقالت الوزارة، على تويتر، إن "إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم السادس عشر من الشهر نفسه، بحسب تقويم أم القرى".

وفي مصر، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد وقفة عرفات، وعيد الأضحى المبارك لعام 2019.

وقال المعهد في بيان له، إن السبت الموافق 10 أغسطس، سيكون وقفة عرفات، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد، الموافق 11 من نفس الشهر.

ومن المنتظر أن يحصل المصريون على إجازة 9 أيام، حيث أن الجمعة 9 أغسطس عطلة أسبوعية، وبعدها السبت وقفة عرفات، ومن الأحد إلى الأربعاء عيد الأضحى، والخميس 15 أغسطس موعد العودة للعمل، ولكن الأغلب يأخذه إجازة سنوية، وبعده الجمعة والسبت عطلة أسبوعية.

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انهيار يسرا أثناء تشييع جنازة والدتها

انهارت الفنانة يسرا، ودخلت في نوبة بكاء، أثناء تشييع جثمان والدتها، من مسجد السيدة نفيسة.

وأفجع الموت الفنانة يسرا بعد وفاة والدتها، صباح الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وتم تشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة العصر، ودفنها بعد ذلك في مقابر الأسرة.

ونشر موقع "فيديو" مقطع فيديو يرصد لحظة انهيارها من البكاء.

وكانت والدة يسرا قد تعرضت لأزمة صحية حادة الفترة الأخيرة مما استدعى نقلها للمستشفى حتى وافتها المنية.

وكانت يسرا يسرا نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة تنعي فيها والدتها.

وعلقت الفنانة على الصورة قائلة: "لله ما أخذ ولله ما اعطى، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الفاتحة والدعاء".

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