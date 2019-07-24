سفيرة كينيا تدعو الإيرانيين الى الاستثمار في بلادها

وجهت سفيرة ​كينيا​ في ​إيران​ "الدعوة الى الايرانيين للاستثمار في كينيا"، مشيرة إلى أن "قطاعات السلامة وصناعات الأغذية والمسكن و​الأمن​ تعتبر من أهم خيارات الاستثمارات في كينيا".

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