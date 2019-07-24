هنأ رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون على تولّيه منصبه، لافتًا إلى أنّ "نيابة عن المجلس الأوروبي، أود أن أقدّم لك التهنئة على تعيينك رئيسًا لوزراء بريطانيا وإيرلندا الشمالية"، مبيّنًا "أنّني أتطلّع إلى لقائك لمناقشة تعاوننا بالتفصيل".
ولا يخفي تاسك، الّذي يمثّل مجلسه قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ28، استغرابه لقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولعب دورًا مهمًّا في تأجيل موعد "بريكست"، أملا في أن تغيّر لندن رأيها.
إلّا أنّ جونسون أكّد أّن بريطانيا ستغادر في 31 تشرين الأول، سواء تمّ التفاوض على اتفاق خروج جديد أم لا.
كانت هذه تفاصيل خبر تاسك هنأ جونسون: أتطلع إلى لقائك لمناقشة تعاوننا بالتفصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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