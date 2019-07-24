تاسك هنأ جونسون: أتطلع إلى لقائك لمناقشة تعاوننا بالتفصيل

هنأ رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​دونالد تاسك​، رئيس الوزراء البريطاني الجديد ​بوريس جونسون​ على تولّيه منصبه، لافتًا إلى أنّ "نيابة عن المجلس الأوروبي، أود أن أقدّم لك التهنئة على تعيينك رئيسًا لوزراء ​بريطانيا​ و​إيرلندا الشمالية​"، مبيّنًا "أنّني أتطلّع إلى لقائك لمناقشة تعاوننا بالتفصيل".

ولا يخفي تاسك، الّذي يمثّل مجلسه قادة دول ​الاتحاد الأوروبي​ الـ28، استغرابه لقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولعب دورًا مهمًّا في تأجيل موعد "​بريكست​"، أملا في أن تغيّر لندن رأيها.

إلّا أنّ جونسون أكّد أّن بريطانيا ستغادر في 31 تشرين الأول، سواء تمّ التفاوض على اتفاق خروج جديد أم لا.