"البيت الأبيض" وصف جلسة الاستماع لمولر في الكونغرس بأنها كارثة للديمقراطيين

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" أنّ "البيت الأبيض" وصف جلسة الاستماع إلى المحقّق الخاص روبرت مولر في الكونغرس الأميركي بأنّها كارثة للديمقراطيين".
وكان قد مولر أمام الكونغرس أنّ "تقريره حول التحقيق في تدخّل روسيا بالانتخابات الأميركية لا يبرئ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل تام، ولا سيّما من شبهة عرقلة سير العدالة"، وذلك خلافًا لما يؤكّده ترامب.
وأكّد أنّ "التحقيق الّذي أجراه واستمرّ نحو عامين أجري بنزاهة واستقلاليّة"، مذكّرًا بأنّ فريقه قال في التقرير "إنّنا لن نقول ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جرمًا. كان هذا قرارنا وسيبقى كذلك".
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