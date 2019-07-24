أفادت قناة "​الميادين​" بأن "​حركة الشباب​ المتشددة تبنّت مسؤولية ​تفجير​ بلدية مقديشو". وكانت قد لفتت قناة "العربية" إلى أن "انتحارية فجرت نفسها في بلدية مقديشو وأنباء عن إصابة عمدتها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حركة الشباب المتشددة تتبنى مسؤولية تفجير بلدية مقديشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.