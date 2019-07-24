المرصد السوري: مقتل 18 مدنيا على الأقل نتيجة قصف في شمال غرب سوريا

أعلن "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​"، "مقتل 18 مدنيًّا على الأقل نتيجة قصف في شمال غرب ​سوريا​". وكشف في وقت سابق، أنّ "عدد القتلى الّذين سقطوا جراء ضربات جوية وبرية على أرياف حلب وحماة وإدلب، ارتفع إلى تسعة، وهم: مواطنة وطفلها وطفل آخر جراء قصف طائرات ​النظام السوري​ الحربية على ​مدينة أريحا​ في ​ريف إدلب الجنوبي​، 3 أشخاص جراء غارات جوية من قبل طائرات النظام الحربية على منطقة محمبل غرب إدلب، رجلان جراء قصف بري على أطراف بلدة اللطامنة شمال حماة، وطفل متأثرًا بجراح أصيب بها جراء قصف طيران النظام الحربي على قرية جب الكاس في ​ريف حلب الجنوبي​ قبل أيام".

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