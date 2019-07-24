مسؤول روسي: لا نتوقع تغييرات في العلاقات مع لندن بتسلم جونسون رئاسة الوزراء

لفت مدير إدارة التعاون في ​أوروبا​ لدى ​وزارة الخارجية الروسية​، أندريه كيلين إلى أن " ​موسكو​ لا تتوقع حدوث تغييرات في العلاقات مع لندن، بتسلم ​بوريس جونسون​ منصب رئيس الوزراء البريطاني"، مشيراً إلى "أنني لا أعتقد ذلك لأن جونسون ينتمي إلى الفريق الذي أفسد هذه العلاقة بين ​بريطانيا​ و​روسيا​ لفترة طويلة وعلى الرغم من أنه قام بزيارة إلى موسكو عندما كان وزيرا".

وأشار إلى أنه "بالنظر إلى أن جونسون، لم يكن مدعوما من قبل عدد كبير من النواب، حتى من ممثلي ​حزب المحافظين​ المنتمي إليه، فليس هناك يقين من أن هذه ​الحكومة​ ستجد دعما ثابتا من الشعب البريطاني والبرلمان" ورجح كي"ين وجهة نظر الخبراء الذين لم يستبعدوا إجراء ​انتخابات​ برلمانية جديدة في الخريف".