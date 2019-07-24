"بوينغ" أعلنت أنها قد تضطر إلى إيقاف إنتاج "737 ماكس" موقتا

أعلنت شركة "بوينغ"، خسارة بقيمة 2,9 مليار دولار في الربع الثاني من العام، نتيجة أزمة طائرات "737 ماكس"، بما يشكّل الخسارة الأكبر في فصل واحد لعملاق الصناعات الجوية.

وحذّر الرئيس التنفيذي للشركة دينيس مويلنبرج، المستثمرين من أنّ "الشركة قد تحتاج إلى مزيد من التباطؤ أو إيقاف إنتاجها "737 Max" موقتًا".

وكان قد مُنع هذا الطراز من الطائرات من التحليق منذ منتصف آذار الماضي، في أعقاب حادثة تحطّم ​الطائرة الأثيوبية​ في 10 آذار، الّتي سبقتها حادثة أخرى وأدّتا إلى مقتل 346 شخصًا.

وكانت قد أفادت الشركة الأسبوع الماضي بـ"أنّها ستخصّص 4,9 مليارات بعد حسم الضرائب لدفع تعويضات للزبائن الّذين تضرّروا في الأزمة".

وتراجعت العائدات بنسبة 35,1% إلى 15,8 مليار، ما يعكس أيضًا تأثير وقف عمليّات تسليم طائرات "737 ماكس" الّتي كانت الأكثر مبيعًا.