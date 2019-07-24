معوض: أجريت اتصالات للوصول إلى أفضل الحلول لأزمة النفايات بزغرتا الزاوية والشمال

لفت رئيس حركة "الإستقلال" النائب ميشال معوض، إلى "أنّني أجريت ولا زلت سلسلة اتصالات مكثّفة مع وزير البيئة فادي جريصاتي وزملائي النواب في قضاء زغرتا الزاوية والقوى السياسية في الشمال، للوصول إلى أفضل الحلول الممكنة والمستدامة لحلّ أزمة النفايات الكارثيّة الّتي تهدّد صحّة مئات الآلاف من أهلنا في زغرتا الزاوية والشمال".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه "يتمّ الأخذ بكلّ الحقوق والهواجس المشروعة الّتي عبّر عنها أهلنا في الفوار والبداوي، وبما لا يسمح بتكرار المأساة من جديد، وإن شاء الله يكون الحل قريبًا بما يرضي الجميع".
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