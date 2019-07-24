معوض: أجريت اتصالات للوصول إلى أفضل الحلول لأزمة النفايات بزغرتا الزاوية والشمال

لفت رئيس حركة "الإستقلال" النائب ​ميشال معوض​، إلى "أنّني أجريت ولا زلت سلسلة اتصالات مكثّفة مع وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ وزملائي النواب في ​قضاء زغرتا​ الزاوية والقوى السياسية في ​الشمال​، للوصول إلى أفضل الحلول الممكنة والمستدامة لحلّ ​أزمة النفايات​ الكارثيّة الّتي تهدّد صحّة مئات الآلاف من أهلنا في ​زغرتا الزاوية​ والشمال".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه "يتمّ الأخذ بكلّ الحقوق والهواجس المشروعة الّتي عبّر عنها أهلنا في الفوار و​البداوي​، وبما لا يسمح بتكرار المأساة من جديد، وإن شاء الله يكون الحل قريبًا بما يرضي الجميع".