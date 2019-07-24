أكدت مصادر رئيس الحكومة سعد الحريري لقناة "LBC" أنه "لا ايجابيات حتى الساعة فيما يتعلق بحادثة قبرشمون"، مشيرةً الى أن "الحريري مصر على الدعوة لعقد جلسة مجلس الوزراء في الـ 48 ساعة المقبلة ليضع الجميع امام مسؤولياتهم".
وأشارت المصادر الى أن "الخطوات التي يتخذها الحريري لا بد أن يطلع عليها رئيس الجمهورية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الحريري لـ LBC: مصر على الدعوة لجلسة حكومية بالساعات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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