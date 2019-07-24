مصادر الحريري لـ LBC: مصر على الدعوة لجلسة حكومية بالساعات المقبلة

أكدت مصادر رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لقناة "LBC" أنه "لا ايجابيات حتى الساعة فيما يتعلق بحادثة ​قبرشمون​"، مشيرةً الى أن "الحريري مصر على الدعوة لعقد جلسة ​مجلس الوزراء​ في الـ 48 ساعة المقبلة ليضع الجميع امام مسؤولياتهم".

وأشارت المصادر الى أن "الخطوات التي يتخذها الحريري لا بد أن يطلع عليها ​رئيس الجمهورية​".