الجميّل في إجتماع السرايا: لا لتوسيع مكبي الدورة وبرج حمّود

كشفت مصادر مطلعة على الاجتماع الذي دعا اليه رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في السرايا الحكومي، في حضور وزيري الدفاع ​الياس بو صعب​، و​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ و​نواب المتن​، أن رئيس ​حزب الكتائب​ النائب سامي الجميّل أكد موقفه الرافض لتوسيع مكب ​نفايات​ منطقة ​الدورة​ و​برج حمود​ خصوصا بعد الضرر البيئي الكبير الذي أصاب المنطقة والإنعكاسات الخطرة على صحة الناس القاطنين في محيط هذين المكبين في السنوات الاخيرة.

وأشارت المصادر نفسها، إلى أن رئيس الكتائب عرض بدائل عملية لهذين المكبين على المستويين القريب والبعيد.