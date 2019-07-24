كشفت مصادر مطلعة على الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الحكومة سعد الحريري في السرايا الحكومي، في حضور وزيري الدفاع الياس بو صعب، والبيئة فادي جريصاتي ونواب المتن، أن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أكد موقفه الرافض لتوسيع مكب نفايات منطقة الدورة وبرج حمود خصوصا بعد الضرر البيئي الكبير الذي أصاب المنطقة والإنعكاسات الخطرة على صحة الناس القاطنين في محيط هذين المكبين في السنوات الاخيرة.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن رئيس الكتائب عرض بدائل عملية لهذين المكبين على المستويين القريب والبعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر الجميّل في إجتماع السرايا: لا لتوسيع مكبي الدورة وبرج حمّود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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