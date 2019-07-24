الحاج حسن: تأخير إطلاق مناقصة المحارق ببيروت يعود للخلاف على دفتر الشروط والمخالفات البيئية

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسين الحاج حسن​، في تصريح تلفزيوني، أن "نتيجة الرفض العارم لفكرة ​المحارق​ في المناطق اللبنانية، تم اقتراح من أكثر من جهة ما يسمى باسترداد ​الطاقة​ أو ما يعرف بالمحارق"، مشيرًا إلى أن "التأخير في إطلاق مناقصة المحارق في ​مدينة بيروت​ يعود للخلاف على دفتر الشروط والمخالفات البيئية والسبب الثاني هو المكان الذي ستنشأ فيه. فالمطلوب هو المبادرة السريعة والاسراع في إيجاد الحلول".

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