بستاني لواكيم: كيف يُصرف 80 مليون دولار على مشروع لم يلزّم بعد لا بل أُلغيت مناقصته؟

ردّت وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​، على عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​، لافتةً إلى أنّ "بعيدًا عن السجالات السياسيّة، كيف يُصرف مبلغ 80 مليون دولار على مشروع لم يُلزّم بعد، لا بل أُلغيت مناقصته؟".

وتوّجهت إلى واكيم، في تعليق عل مواقع التواصل الإجتماعي، بالقول: "إذا تراجع بيانات ومستندات "​مؤسسة كهرباء لبنان​"، يتبيّن لك أنّ لا أحد طلب إلغاء المناقصة، وخطة الوزارة بحدّ ذاتها فرضت هذا الشيء".

وكان قد ركّز واكيم على أنّ "وزير الخارجية ​جبران باسيل​ يريد إقرار قانون استرداد الأموال المنهوبة. ربّما معاليك ممكن أن تبدأ بـ80 مليون دولار الّتي وُضعت في خزانات الفيول التابعة لشركة الكهرباء في الزوق، هي "طازة" وأنتم اعترفتم بها".