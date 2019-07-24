متفرغو اللبنانية: ما تحقق من تعديلات في 5 مواد في الموازنة العامة يعد إنجازا

عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​ اجتماعها الدوري برئاسة ​يوسف ضاهر​ وحضور الأعضاء.

ناقشت جدول أعمالها وأصدرت بعده بيانا هنأت فيه "الأساتذة على ما تحقق من تعديلات في خمسة مواد في ​الموازنة​ العامة، كانت في صلب مطالب الهيئة والحراك. ولا شك بأنها تعد إنجازا نسبيا في ظل ظروف نضالية صعبة، وقياسا لما كان مقررا من حسومات أكثر قساوة. لكن أهم ما تحقق هو استعادة كرامة الأستاذ ومعنوياته وجعل الجامعة في أول العناوين".

واشارت الى ان المواد المعدلة هي التالية: المادة 93 التي شطب منها عبارة الخفض التدريجي لمنح التعليم. المادة 89 التي باتت تعطي الحق بالمعاش التقاعدي لمن يخدم 15 سنة وما فوق. المادة 83 التي باتت تسمح باستمرار العام الأكاديمي للمتقاعد. المادة 79 التي تم فيها استثناء أساتذة الجامعة من منع التوظيف. المادة 23 التي تم فيها خفض ضريبة الدخل على المعاش التقاعدي إلى النصف. علما أن الهيئة تعتبر أن هذه الضريبة ظالمة جدا بحق المتقاعدين وكانت تأمل بأن لا تدرج مطلقا".

وذكرت انه "تبقى هناك مطالب أساسية متمثلة، بمشروعي الخمس سنوات وال3 درجات وملفي التفرغ والملاك. إن الهيئة تتابع مسار هذه المطالب وتأمل بإنجازها قريبا"، مشيرة الى "مطالب في صلب اهتمام الهيئة منها: استعادة صلاحيات مجلس الجامعة، وحفظ استقلاليتها المالية وزيادة موازنتها، دعم البحث العلمي، إعادة العمل بمنح التفوق للطلاب، المجمعات والأبنية الجامعية، أوضاع الموظفين و​الطلاب​، تحديث قانون الجامعة ونظامها المالي وتعزيز الحريات الأكاديمية"، معلنة انها "بدأت التحضير ل​مؤتمر​ عام شامل حول الجامعة".