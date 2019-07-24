لفت النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن ""‏شهرا مر على حادثة ​قبرشمون​، ‏وقالوا الحل سياسي قضائي أمني، بس تقول الحل سياسي يعني ألغيت ​القضاء​ و​الأمن​، ولما بتقول الحل قضائي أمني يعني ألغيت السياسي، يعني لما بتحط السيف الحامي بالماء بيطلع بخار مش حلول، بالخلاصة، دولة غرقت بفنجان حادث، ‏فكيف لما رح تطوف ​أزمة النفايات​ بهاليومين؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: دولة غرقانة بفنجان حادث فكيف لما تطوف ازمة النفايات بهاليومين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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