علمت قناة "LBC" أن "المدعي العام ل​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ طلبت من مخفر ​جونية​ إجراء جردة على المعامل في المنطقة للكشف عن أي معمل يرمي مخلفاته في البحر".

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كانت هذه تفاصيل خبر LBC: القاضية عون طلبت إجراء جردة على معامل جونية لمعرفة اي منهم يرمي مخلفاته بالبحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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