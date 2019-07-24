أكد "مشروع ليلى" لقناة "LBC" أنه "طلب منا إزالة كل الشعارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تمس بالمقدسات الدينية"، مشيراً الى أن "الصور التي نشرت مفركة ولا تمت اليه بصلة وهناك من يضع صور القديسين لتشويه صورته".

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كانت هذه تفاصيل خبر مشروع ليلى لـ LBC: صور القديسين التي نشرت مفبركة وتهدف لتشويه صورتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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