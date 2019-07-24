دفاع أميركا: قواتنا بالخليج تراقب بشكل متواصل جوا وبحرا قدرات الحرس الثوري

أكّد ​وزير الدفاع الأميركي​ مارك أسبر أن "​القوات الأميركية​ في ​الخليج​ تراقب بشكل متواصل جوا وبحرا تطورات الأمور وقدرات "​الحرس الثوري الإيراني​" فيها"، كاشفًا عن أنه "سيزور منطقة الخليج والشرق الأوسط الأسبوع المقبل للوقوف عن قرب على الوضع الميداني هناك".

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